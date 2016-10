KONAMI kündigt Mobile Titel Yu-Gi-Oh! Duel Links für diesen Winter an

Konami veröffentlicht mit Yu-Gi-Oh! Duel Links in diesem Winter eine Version des populären Trading Card Game (TCG) für iOS und Android. Duellanten erleben mit dem neuen Titel die Duell Action von Yami Yugi, Seto Kaiba und weiteren beliebten Charakteren der Yu-Gi-Oh! Serie.

In Yu-Gi-Oh! Duel Links erstellen Duellanten das ultimative Deck, indem sie aus mehr als 700 authentischen Yu-Gi-Oh! Karten auswählen und rasante Duelle gegen andere Spieler in Echtzeit austragen. Die Essenz von Yu-Gi-Oh! ist in dem Mobile Titel detailreich wiedergegeben, indem Duellanten weltweit Monster beschwören, Fallen und Zaubersprüche nutzen, um die Lebenspunkte ihrer Gegner zu reduzieren und so den Sieg zu erringen.

In Yu-Gi-Oh! Duel Links kommen bekannte Synchronsprecher der US-Zeichentrickserie zum Einsatz, welche die Duellanten im Einzelspieler-Modus anleiten und herausfordern. Indem Duellanten neue Herausforderungen bewältigen, schalten sie ergänzende Charaktere frei und erleben spannende Momente der original TV-Serie nach.

Yu-Gi-Oh! basiert sowohl auf dem Manga Yu-Gi-Oh! (von Kazuki Takahashi), der seit 1996 in SHUEISHA Inc.´s wöchentlichem Shonen Jump Magazine veröffentlicht wird, sowie auf den fünf Ausgaben der „Yu-Gi-Oh!“ Zeichentrickserie (die gegenwärtig auf TV Tokyo-assoziierten Kanälen ausgestrahlt werden). KONAMI veröffentlichte das erste Konsolenspiel 1998, und die Serie wie auch das Trading Card Game erfreuen sich weltweit höchster Beliebtheit. KONAMI wird weiterhin eine Vielzahl von Yu-Gi-Oh! Inhalten entwickeln und veröffentlichen, um den Spaß und die Spannung der Serie Spielern weltweit zugänglich zu machen.

Yu-Gi-Oh! Duel Links wird ausgestellt auf der New York Comic Con 2016 vom 6.-9. Oktober auf dem KONAMI Stand Nr. 1321.