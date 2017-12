KONAMI ernennt Zico zum neuen Botschafter und Legenden Spieler für PES 2018

Konami gibt bekannt, dass der legendäre Brasilianische Fußballspieler und Trainer Arhur Antunes Coimbra (bekannt als „Zico“) zum offiziellen Botschafter und Legenden Spieler für PES 2018 benannt wurde.

„Von allen Fußballvideospielen, die ich gespielt habe, war für mich der Realismus von PES 2018 am beeindruckendsten; das Gameplay und die Spielkontrolle fühlen sich echt an, ebenso wie die Bewegungen und Spielstile der Spieler“, so Zico. „Es ist eine Ehre, als Botschafter und Legenden Spieler ausgewählt zu sein, der PES repräsentiert, und ich bin begeistert von dieser Partnerschaft, um Fans das beste Fußballerlebnis zu bieten.“

Dank seines unerreichten Spielstils und seines technischen Fähigkeiten gilt Zico als einer besten Spieler aller Zeiten. Als bekannter Spielmacher und Freistoßspezialist wird er für seine eiskalten Abschlüsse gefeiert und dafür, einer der besten Passgeber dieser Sportart zu sein. Zicos angesehener und ikonischer Spielstil wird mit unglaublichem Realismus in myClub zum Leben erweckt, sowohl in den Konsolen als auch in den mobilen Versionen von PES 2018.

PES 2018 ist erhältlich für PlayStation 4, XboxOne, Windows PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Die Mobilversion von PES 2018 ist verfügbar im App Store für iPad, iPhone und iPod touch sowie bei Google Play für Android Geräte.