Kingdom Hearts III – Fortsetzung mit Gameplay-Trailer enthüllt

Square Enix und Disney Interactive haben einen neuen Kingdom Hearts III Gameplay-Trailer veröffentlicht, der am vergangenen Wochenende erstmalig auf dem Kingdom Hears Orchestra-World-Tour-Konzert in Los Angeles gezeigt wurde und neue Szenen aus Disneys animiertem Hit „Hercules“, welcher dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert, zeigt.

In diesem actiongeladenen Trailer helfen Sora, Donald Duck und Goofy Hercules dabei, gegen verschiedene Formen von Herzlosen auf dem Olymp zu kämpfen. Fans werden Sora in neuer Form erleben, die es ihm sowohl alleine als auch in der Gruppe erlaubt, besonders kraftvolle Angriffe gegen seine Feinde auszuführen.

Ein neuer Einblick in die Handlung des Spiels zeigt eine Wiedervereinigung der Disney-Schurken Hades, Maleficent und Pete und wie sie die Lage eines mysteriösen Gegenstandes besprechen, während sich Sora im Bestreben einen alten Freund zurückzubringen, einem Dilemma konfrontiert sieht.

Trailer: