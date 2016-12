KINGDOM HEARTS 2.8 Final Chapter Prologue – neuer Story-Trailer veröffentlicht

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass heute ein neuer Story-Trailer zu KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue veröffentlicht wurde. Das Spiel erscheint am 24. Januar 2017 exklusiv für die PlayStation 4 und gibt einen Ausblick auf das sehnlichst erwartete KINGDOM HEARTS III.

Der Trailer zeigt Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen aus jedem Teil der Spielesammlung, inklusive der Remaster-Version von KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD, dem brandneuen Kapitel KINGDOM HEARTS χ [chi] Back Cover und KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage –.

Musikalisch begleitet wird das Video von “Simple And Clean –Ray of Hope MIX–“, einer neuen Version der Titelmelodie der Serie von Utada Hikaru. Fans können sich auf Szenen freuen, die den Schlüsselschwertkrieg, das Schicksal von Aqua sowie Yen Sids Weisheiten zeigen. Erfahren Sie, was Sora, Riku und König Micky tun müssen, um sich für die finale Konfrontation mit Meister Xehanort zu rüsten.

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue erscheint weltweit am 24. Januar 2017 und beinhaltet mit KINGDOM HEARTS 0.2: Birth by Sleep einen spielbaren Ausblick auf KINGDOM HEARTS III sowie KINGDOM HEARTS χ [chi] Back Cover, eine neue Erzählung, welche die mysteriösen Propheten in brandneuen HD-Videoszenen zeigt. Komplettiert wird das Paket von KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance, einer verbesserten HD-Neuauflage des Nintendo-3DS-Hits.

Mit dem unlängst für Mobilgeräte in Europa erschienenen KINGDOM HEARTS UNCHAINED χ, können Spieler erstmals Geschichtselemente aus den Anfängen der Reihe für iOS und Android-Geräte entdecken sowie Elemente aus KINGDOM HEARTS III erleben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe können Spieler ihren eigenen Träger des Schlüsselschwerts entwerfen und in wunderschön stilisierten Disney-Welten Abenteuer erleben, während sie mit einer farbenfrohen Besetzung an unvergesslichen Disney-Charakteren interagieren.

KINGDOM HEARTS UNCHAINED χ is nur in Englisch verfügbar.