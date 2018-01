In knapp einem Monat, dem 13.02.2018, soll das kommende RPG Kingdom Come: Deliverance erscheinen.

Um uns die Wartezeit zu versüßen, spendierte Deep Silver nun einen 1:14 minuten langen neuen Trailer, der uns auf das historische Setting einstimmen soll.

Das Spiel verzichtet so komplett auf Fantasy-Elemente wie Magie, Orks und dergleichen und orientiert sich an dem Böhmen des 15. Jahrhunderts. Dabei schlüpfen wir in die Rolle des Henry, der sich durch diese harte Epoche kämpfen soll. Ihm zur Seite steht dabei ein neuartiges, authentisches Kampf- und Rüstungssystem, welches sich an historischem Schaukampf orientiert.

Wir dürfen in jedem Falle gespannt sein, ob das über Kickstarter finanzierte RPG seinen Vorschusslorbeeren gerecht werden kann.

Kingdom Come: Deliverance wird auf der PS4, der XBOX One und dem PC erscheinen.