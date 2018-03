Kingdom Come Deliverance – Weiterer Patch für die PS4 Version

Die PS4 Version von Kingdom Come Deliverance hat ein weiteres Update bekommen. Dabei wurden einige kleine Fehler behoben. Die Xbox One Version sollte ebenfalls bald folgen. Das Update bringt die Version auf 1.04. Folgende Fehler wurden behoben:

R2 Taste reagierte nicht im Kampf

Quest von Hans Capon

Quest Eingelegter Ingwer

Kleinere Bugfixes und Verbesserungen

Via Twitter teilte man mit das bereits mit Hochdruck an weiteren Updates bzw. Verbesserungen gearbeitet wird. Darunter übrigens auch Mod Support.

At meeting about the status of upcoming patch. These arr critical issues only. Much more is already fixed. pic.twitter.com/K4FB3cM5gT

— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) 26. Februar 2018