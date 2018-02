Kingdom Come: Deliverance – Erste Verkaufszahlen bekannt

Wie Daniel Vavra, seines Zeichens Chef-entwickler von Warhorse Entertainment, heute in einem Zeitungsinterview mitteilte, hat sich das am Dienstag erschienene RPG Kingdom Come: Deliverance bereits über 500.000 mal verkauft. Dies gilt für den PC, die PS4 und die Xbox one Version, digitale als auch physische Verkäufe.

Das Nischen-RPG scheint also trotz einiger Bugs bei Release durchaus Anklang bei der Kundschaft zu finden. Ein neuer Patch soll aber bereits in ca. 2 Wochen erscheinen.

Wir dürfen durchaus gespannt sein, wie die Zukunft des neuen Franchise aussieht und halten euch auf dem Stand.