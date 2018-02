Kingdom Come: Deliverance – Nächster Meilenstein geknackt

Kingdom Come: Deliverance muss sich derzeit bei der Fachpresse und den Spieler für zahlreiche Fehler und Bugs rechtfertigen und dennoch verkauft sich das Mittelalter-Rollenspiel ausgesprochen gut. So konnte man vor wenigen Tagen bereits mehr als 500.000 Verkäufe verzeichnen. Laut einem Bericht von Lupa soll sich dieser Zahl in wenigen Tagen verdoppelt haben. So kann Entwickler Warhorse Studios ab sofort auf einen neuen Meilenstein zurückblicken. Insgesamt habe man in etwas mehr als einer Woche eine Millionen Exemplare von Kingdom Come: Deliverance verkauft. CEO der Warhorse Studios, Martin Fryvaldsky, bestätigte diese Zahl unlängst bereits noch einmal.

