Kingdom Come: Deliverance – Großer Day-One-Patch angekündigt

Am morgigen Tag ist es bereist soweit und das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance erscheint endlich für den PC, die Playstation 4 sowie die Xbox One. Bevor ihr morgen aber durchstarten könnt, müsst ihr allem Anschein nach erst noch einen gewaltigen Day-One-Patch herunterladen. Dies bestätigten bereits einige Spieler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die das Spiel bereits in den Händen halten durften. Demnach wird es ein Update am Erstveröffentlichungstag geben der mit einer Größe von 23,07 GB aufwartet. Damit beträgt die komplette Download-Größe von Kingdom Come: Deliverance 46 GB. Der Day-One-Patch dürfte besonders Spieler aufhalten, die über keine schnelle Internetleitung verfügen.

Kingdom Come: Deliverance ist ab dem 13. Februar offiziell erhältlich.