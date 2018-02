Kingdom Come: Deliverance – Änderungen am Speichersystem geplant?

Nachdem Kingdom Come: Deliverance einiges an harscher Kritik an dessen Speichersystem aber auch der Mechanik beim Schlosserknacken einstecken musste, meldete sich nun auch der verantwortliche Creative Director Daniel Vávra zu Wort. Wie dieser via Twitter mitteilte, habe man die negativen Äußerungen diesbezüglich sehr wohl wahrgenommen und wolle sich den Kritikpunkten schon bald annehmen: „Wir haben euch gehört. Das Schlösserknacken ist zu einfach… ich meine zu hart. Und wir sollten etwas mit ’save and quit‘ machen sowie ein ‚paar‘ andere Dinge. Wir werden etwas tun.“

Kingdom Come: Deliverance wird also wohl doch noch einige Anpassungen am Gameplay erfahren. Wann mit diesen Änderungen zu rechnen ist, verriet er allerdings nicht.