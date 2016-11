Kickstarter – Unterstützt das Hellhunter RPG

Bei Kickstarter gibt es momentan eine coole Aktion, die allerdings noch ein paar Unterstützer braucht. Und viel Zeit ist leider auch nicht mehr, schon in 4 Tagen ist die Kickstarter-Aktion vorbei. Es handelt sich um das Dark Horror RPG Hellhunter, worauf uns unser Leser Jan hingewiesen hat. Und er hat sowas von Recht: So ein Game wollen wir doch alle mal wieder spielen. Allerdings ist das Ziel mit 50.000 AU$ noch etwas weit weg. Aktuell liegt der Unterstützer Betrag aber erst bei 23.950 AU$. Da muss also noch ein wenig was gemacht werden.

Hier geht´s direkt zur Kickstarter Kampagne von Hellhunter

Hier geht´s zur Steam Community