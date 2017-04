Just Dance 2017 – Demo für Nintendo Switch veröffentlicht

Ubisoft kündigte heute an, dass eine Demoversion zu Just Dance 2017 ab sofort im Nintendo E-Shop erhältlich ist. Neue und alte Fans der Spieleserie erhalten die Möglichkeit, den Song Watch Me (Whip/Nae Nae) von Silentó erstmals auf Nintendo Switch anzutesten.

Just Dance 2017 ist das erste Spiel von Ubisoft für die Nintendo Switch und bietet Spaß und rhythmische Songs von aktuellen Chartstürmern bis hin zu Klassikern. Der Charts stürmende Dance-Track „How Deep Is Your Love“ von Calvin Harris & Disciples wird als exklusiver Titel für Nintendo Switch-Besitzer über Just Dance Unlimited* abrufbar sein. Der Hit-Song schließt sich damit 40 weiteren Titeln an, die bereits im Spiel enthalten sind. Hierunter gehören „Sorry“ von Justin Bieber, „Lean On“ von Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake sowie brandneue Hits wie „Don’t Wanna Know“ von Maroon 5. Auch Partylieblinge wie „Single Ladies (Put a Ring on It)“ von Beyoncé und sogar Klassiker wie “Don’t Stop Me Now” von Queen sind im Spiel enthalten.

Mehr Informationen zu Just Dance 2017 für Nintendo Switch sind unter justdancegame.com verfügbar.