Just Cause 3 – Titel steht am Wochenende kostenlos zur Verfügung

Spieler auf der Xbox One dürfen sich am Wochenende über eine kostenlose Spieleinladung zum populären Action-Adventure Just Cause 3 freuen. So ruft Microoft erneut die „Free Play Days“ aus, wodurch ihr für einige Tage kostenfreien Zugang zum Action-Blockbuster erhaltet.

Starten wird die Aktion bereits am Donnerstag, den 03. Mai 2018. Am Montag, den 07. Mai um 08:59 Uhr, werdet ihr dann keinen Zugriff mehr auf Just Cause 3 haben. Wer an dem kostenlosen Wochenende teilnehmen möchte benötigt allerdings eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Wer diese Vorweisen kann, kann sich Just Cause 3 dann kostenlos für das kommenden Wochenende im Xbox Store herunterladen.

Die Vollversion von Just Cause 3 wird am Wochenende übrigens ebenfalls einen großen Rabatt in Höhe von 80 Prozent erhalten.