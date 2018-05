Just Cause 3 darf ab heute das ganze Wochenende kostenlos auf der Xbox One ausprobiert werden. Wem das Spiel danach gefällt der kann direkt ein Schnäppchen im Store ergattern. Dort gibt es die Just Cause 3 XL Version für 9 Euro und die normale Version für 6 Euro. Für den Preis kann man eigentlich nicht wirklich was verkehrt machen.

