Jetzt wird’s bunt! Splatoon 2 bei GameStop als „9.99er”

An die Farbkanonen, fertig, los: Heute erscheint mit Splatoon 2 die knallbunte Fortsetzung des kultigen Überraschungshits für Nintendo Switch! Bei GameStop gibt es das Spiel direkt zum Release in der „9.99er“-Aktion und somit für nur zwei Gebrauchtspiele und 9,99 EUR (CHF 9.90).

So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop:

Kunden, die bis zum 31. Juli 2017 zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 260 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, erhalten Splatoon 2 (Nintendo Switch) für nur noch 9,99 EUR (CHF 9.90).

Das ist Splatoon 2

Auch Splatoon 2 hält was es verspricht und erobert die heimischen Wohnzimmer mit jederMenge Action und vor allem knallbunter Farbe! Neue Level, neue Modi und neue Waffen sorgen für stundenlangen Spielspaß vor der Konsole bzw. natürlich auch unterwegs. Ob im Einzel- oder im Mehrspieler-Modus: bunte Tintenschlachten werden bei Splatoon 2 einfach nie langweilig!

Die „9.99er“-Aktion zu Splatoon 2 gilt ab sofort bis zum 31. Juli 2017 in allen GameStop-Stores

in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zur „9.99er“-Aktion gibt es unter:

www.gamestop.de/9.99er

www.gamestop.at/9.99er

www.gamestop.ch/9.90er