Jetzt bei GameStop – Gebrauchte Wii U oder Handheld-Konsole abgeben und Nintendo Switch günstig mit nach Hause nehmen!

Es ist Zeit zu switchen! Im Rahmen der neuesten Eintausch-Aktion können GameStop-Kunden ab heute günstig von ihrer alten Nintendo-Konsole zur aktuellen Nintendo Switch wechseln! Noch bis zum 19. März 2018 gibt es bei Abgabe von beispielsweise einer gebrauchten Wii U Premium (32 GB) inkl. Originalzubehör und zwei Wii U-Spielen in den Stores die Nintendo Switch für nur noch 129,99 EUR (CHF 149.90)! Die Eintausch-Aktion kann in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt werden.

Aber auch hier heißt es wieder schnell sein: Die begehrte Konsole gibt es nur solange der Vorrat reicht!

Hier alle Eintauschvarianten auf einen Blick:

• Nintendo Wii U Premium (32 GB) inkl. Zubehör + zwei Wii U-Spiele abgeben und die

Nintendo Switch für nur 129,99 EUR (CHF 149.90) erhalten

• New Nintendo 3DS XL inkl. Zubehör + zwei 3DS-Spiele abgeben und die Nintendo Switch

für nur 129,99 EUR (CHF 149.90) erhalten

• New Nintendo 3DS inkl. Zubehör + zwei 3DS-Spiele abgeben und die Nintendo Switch für

nur 169,99 EUR (CHF 189.90) erhalten

• Nintendo 3DS XL inkl. Zubehör + zwei 3DS-Spiele abgeben und die Nintendo Switch für nur

169,99 EUR (CHF 189.90) erhalten

• New Nintendo 2DS XL inkl. Zubehör + zwei 3DS-Spiele abgeben und die Nintendo Switch

für nur 169,99 EUR (CHF 189.90) erhalten

• Nintendo 3DS inkl. Zubehör + zwei 3DS-Spiele abgeben und die Nintendo Switch für nur

179,99 EUR (CHF 199.90) erhalten

• Nintendo 2DS inkl. Zubehör + zwei 3DS-Spiele abgeben und die Nintendo Switch für nur

209,99 EUR (CHF 229.90) erhalten

Um die Eintausch-Aktion von GameStop wahrzunehmen, müssen Kunden ihre gebrauchte (Handheld-)Konsole inkl. Zubehör und jeweils zwei Games in einem der zahlreichen GameStop-Stores abgeben. Im Gegenzug erhalten sie dann die neue Nintendo Switch zum Sonderpreis (Preis variiert je nach abgegebener Konsole).

Die Eintausch-Aktion gilt ab sofort und bis 19. März 2018 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht. Sollte die Konsole im Store nicht verfügbar sein, haben Kunden die Möglichkeit, bis zum 19. März 2018 eine Reservierung zu tätigen und sich einen Abholschein mit Abholtermin zu sichern. Bei einer Reservierung ist eine Anzahlung in Höhe von 129,99 EUR (CHF 149.90)

fällig. Auch hier heißt es, schnell sein, denn das Reservierungs-Kontingent ist ebenfalls limitiert.

Weitere Informationen zur Nintendo Switch Eintausch-Aktion bei GameStop unter:

www.gamestop.de/switch-angebot

www.gamestop.at/switch-angebot

www.gamestop.ch/switch-angebot