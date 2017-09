Insidia startet in die Open Beta via Steam

Das rundenbasierte Moba-ähnliche Strategiespiel Insidia von Entwickler Bad Seed startet in die Open Beta-Phase via Steam auf dem PC. Gespielt wird immer in 1vs1-Matches. Jeder Spieler steuert insgesamt vier Helden. Das Ziel ist es die gegnerischen Türme und die Hauptbasis zu vernichten.

“We are delighted to launch the Open Beta of INSIDIA”, said Gianpaolo Greco, Producer of Bad Seed. “Now all competitive turn-based strategy fans can join the post-apocalyptic mayhem and refine their strategies while the game is still in development”.