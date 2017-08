Insidia startet am 07. September in den Early Access

Der Indie-Entwickler Bad Seed hat angekündigt, dass das Free2Play Multiplayer-Strategiespiel im postapokalyptischen Setting, Insidia, am 07. September in den Steam Early Access geht. Besucher der gamescom 2017 werden sogar die Chance haben, die intensiven rundenbasierten Schlachten schon vor dem Early Access Launch in der Halle 10 der Kölnmesse zwischen Mittwoch, 23. August, und Samstag, 26. August, zu testen.

Insidia ist ein sehr taktisches Spiel, in dem die Spieler eine Gruppe von vier individuell anpassbaren Helden in rundenbasierte 1vs1-Schlachten führen. Die Spieler können ihr Team aus einem vielfältigen Pool wilder Charaktere frei zusammenstellen. Jeder Charakter hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstile – unter anderem gibt es kämpferische Punks, mutierte Zauberer und Steampunk-Ritter. Die PvP-Schlachten sind auf 15 Minuten begrenzt, was schnelle und trotzdem durchdachte taktische Finesse erfordert, um den Sieg zu erringen.

Das sagt der Entwickler:

„INSIDIA erlaubt verschlagene und listige Taktiken im Online-PvP. Durch die Zeitbegrenzung müssen die Spieler schnell denken und sich auf ihre taktischen Entscheidungen festlegen“, kommentiert Gianpaolo Greco, Producer bei Bad Seed. „Wir freuen uns sehr, dass wir INSIDIA auf der Gamescom in Köln dieses Jahr zeigen können und den Besuchern die Möglichkeit geben können, das Spiel schon auszuprobieren, bevor die Open Beta beginnt.“

Insidia wurde so gestaltet, dass von Taktik geprägte Schlachten entstehen, bei denen es wichtig ist, die Karte zu dominieren und ständig die Züge des Gegners zu kontern. Das ist der Kern der PvP-Schlachten. Die Spieler nutzen ihr Team aus vier mächtigen Helden und verbessern ihre Fähigkeiten in Kämpfen, um wichtige Punkte einzunehmen. Sobald eine Basis geschwächt ist, kann ein Held sie sabotieren und dann den Sieg erringen.

Um siegreich zu sein, gilt es, alle Züge genauestens vorauszuplanen und genau das Team mit den richtigen Fähigkeiten für die Situation zusammenzustellen. Unterschiedliche Strategien müssen im taktischen Modus genutzt werden. In diesem Modus planen beide Spieler parallel innerhalb eines Zeitrahmens ihre Strategien. Im Modus „Resolution“ gilt es, abwechselnd Züge auszuführen und die Schritte des Gegners richtig zu lesen, um dann Gegenstrategien zu entwickeln.

In Insidia wird es am Ende 12 verschiedene Helden geben, aus denen die Spieler aussuchen können. Zum Launch wird es zudem 36 verschiedene Skins für die Champions geben. Zum Early Access Launch werden sechs Helden verfügbar sein und zwei weitere Helden werden in der ersten Phase nach Veröffentlichung freigeschaltet.

Gameplay-Trailer:

Bad Seed will noch dieses Jahr in den eSport einsteigen und Insidia wird der erste Indie-Titel sein, der auf der FACEIT eSports Plattform nach Veröffentlichung der Vollversion gespielt werden kann.