Inner Chains – FPS-Horror im Handel erschienen

Der Publisher IMGN.PRO kündigt an, dass Inner Chains ab heute im Handel zur Verfügung steht. Der düstere FPS im Fantasy-Horror-Gewand versetzt uns in eine biomechanische Welt, die einer zerstörten Zivilisation entsprungen ist.

Mit Inner Chains betreten wir eine lebensfeindliche Dystopie, in der die Menschheit sich erneut auf einem mittelalterlichen Stand befindet. Die tödliche Flora und Fauna, bei der man Mechanik nicht mehr von Natur unterscheiden kann, stellt einen täglichen Kampf um das Überleben dar. Niemand ahnt, wie die menschliche Zivilisation an diesen Punkt geraten ist und was es mit den geheimnisvollen Technologien von damals auf sich hat, die keiner zu kontrollieren weiß.

Wir treten eine gefährliche Reise an, um den sagenumwobenen Ort „Letzte Hoffnung“ zu finden und dem sterbenden Planeten zu entkommen. Beim Ergründen dieser surrealistischen Welt erwarten uns diverse Rätsel, zahlreiche Feinde und verschiedene Lösungswege – doch nicht alle davon führen zum Ziel. Welcher Pfad Erlösung bringt und welcher Verderben müssen wir alleine herausfinden.

Inner Chains vereint packende FPS-Action, eine fesselnde Story mit Interaktionen und eine einmalige Horror-Kulisse. Der von Komponist Michael Staczkuns entworfene Soundtrack untermalt die finstere sowie mitreißende Atmosphäre. Das Design dieses biomechanischen Planeten wird in einem dystopisch-surrealen Stil visualisiert. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Gegnern sowie einzigartige Schauplätze machen Inner Chains zu einem eindringlichen Horrorabenteuer mit Fantasy-Elementen.

Launch-Trailer:

Inner Chains steht jetzt auf PC für 29,99€ im Handel zur Verfügung.