Injustice 2 Trailer zeigt unwahrscheinliche Bündnisse, Gilden- & Ausrüstungs-Systeme und Multiverse-Modus

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben heute den neuen Everything You Need to Know-Trailer enthüllt, in dem sämtliche Elemente von Injustice 2 gezeigt werden. Das Video gibt den Spielern einen detaillierteren Blick auf die Story des Spiels und auf die verschiedenen Superhelden- und Superschurken-Bündnisse. Dazu gehören Fraktionen, die vom Dunklen Ritter, von Gorilla Grodd und anderen angeführt werden, sowie Joker-Charaktere wie Supergirl und Swamp Thing.

Die Spieler erhalten auch eine Einführung in die brandneue Social-Experience, die Injustice 2 im Beat’em Up Genre einleitet. Spieler werden in der Lage sein, eine Gilde mit bis zu 50 anderen Spielern zu bilden, Ausrüstung zu teilen und ihr eigenes Team an Superhelden aufzustellen. Ausrüstungen und andere Belohnungen können exklusiv durch das Gilden-Gameplay errungen werden, indem tägliche und wöchentliche Ziele geschafft werden. So spielt man mit Freunden aus der ganzen Welt zusammen, um die weltweiten Ranglisten zu erobern.

Dieser umfassende Überblick bietet alles, was die Spieler benötigen, um sich auf den Start von Injustice 2 am 18. Mai vorzubereiten – von einem eingehenden Blick auf das brandneue Ausrüstungs-System bis zu einem kurzen Eindruck des Multiverse-Modus, und selbst die Injustice 2-Mobilerfahrung.