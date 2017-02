Injustice 2 – Neuer Trailer zeigt Swamp Thing

„Another one“, würde ein bekannter Hip-Hop-Produzent namens DJ Khaled jetzt wohl sagen. Denn es wurde wieder ein neuer Charakter für das DC-Prügel-Spiel Injustice 2 angekündigt. In einem ersten Gameplay von IGN sehen wir zum allerersten Mal Swamp Thing!

Das Ding aus dem Sumpf…

Swamp was? Swamp Thing ist eigentlich der Biologe Alec Holland, der in einem geheimen Labor der Regierung forschte. Bei einem Überfall stürzte er brennend und zusammen mit einer chemischen Substanz in den Sumpf. Dadurch verschmolz sein Geist mit den Sumpfpflanzen: Voilà Swamp Thing. Ein menschenähnliches Wesen mit Fähigkeiten einer Pflanze. Swamp Thing ist ein etwas ausgefallenerer Charakter aus dem DC-Universum und genau deswegen ist es so cool, dass NetherRealm ihn ins Spiel einbindet! Hier gibts den Trailer.

Injustice 2 erscheint im Mai für die Xbox One, den PC und die Playstation 4.