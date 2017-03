Injustice 2 – Firestorm ist auch mit von der Partie

Mit Firestorm wurde soeben der nächste, spielbare Charakter für Injustice 2 bestätigt. Ein aktuelles Video von dem YouTube-Channel „UpUpDownDown“ zeigt uns erste Kampf-Szenen mit dem feurigen Helden.

Firestorm? Wir brennen auf mehr!

Firestorm ist ein eher unbekannterer Held aus dem DC-Universum, der in den letzten Jahren aber immer mehr an Popularität dazugewinnen konnte. Das liegt vor allem an seinen Auftritten in den CW-Serien Arrow, Flash und The Legends of Tomorrow, wo er sogar eine Hauptrolle einnimmt.

Der Charakter selbst verfügt über Kräfte auf nuklearer Basis. Ein Markenzeichen sind die Flammen, die sich anstelle seiner Haare befinden. Der größte Kniff hinter dem Helden ist der, dass er eine Verschmelzung von zwei Menschen ist. Nämlich aus dem Physikstudenten Ronald Raymond und seinem Professor, dem Nobelpreisträger Martin Stein. Daraus resultiert ein ständiger Wechsel der „führenden“ Identität.

Injustice 2 erscheint am 18. Mai für die Xbox One, die Playstation 4 und den PC.