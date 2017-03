Injustice 2 – Doctor Fate stellt sich in neuem Trailer vor

Am 18. Mai erscheint endlich Injustice 2 und genau deswegen häufen sich die Charakter-Ankündigungen für den Titel. Heute gibt sich Doctor Fate die Ehre. Neben dem Ankündigungsvideo für den Magier, gibt es auch eine Art Tutorial-Video zu dem bereits angekündigten Swamp Thing. Die Videos gibt’s natürlich hier bei uns.

Die Charakter-Auswahl füllt sich

Zum Schluss haben wir noch einmal zusammengefasst, welche Charaktere euch zum Release am 18. Mai erwarten werden. Neben Standard-Helden wie Batman, Aquaman, Superman, The Flash, Wonder Woman und Green Lantern, sind auch einige neue Gesichter dabei. Wie zum Beispiel Swamp Thing, Blue Beetle, Cheetah, Doctor Fate oder Gorilla Grodd. Als Vorbesteller kann man sogar den mächtigen Darkseid in den Kampf schicken.