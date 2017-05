Impact Winter – Letzte Infos & Launch-Trailer zum Release

Bandai Namco und Mojo Bones freuen sich, ihr postapokalyptisches Survival-Adventure Impact Winter nun endlich digital für PC veröffentlichen zu können. Die digitalen Konsolenversionen für PlayStation 4 und XBox One folgen im späteren Verlauf des Jahres.

Darum geht es:

Dein Robotergefährte Ako-Light fängt eine Funkübertragung ab, die neue Hoffnung schürt: Rettung soll vorgeblich in 30 Tagen nahen. In der Rolle von Jacob Solomon übernimmst du die Führung über ein Team aus vier anderen Überlebenden, die in einer alten verlassenen Kirche Zuflucht fanden. Gemeinsam versucht ihr, der Umgebung zu trotzen und zu überleben, bis die versprochene Rettung eintrifft. Dabei bist du auf die Fertigkeiten deines Teams und deines Roboters angewiesen. Ako-Light wird für dich nach Vorräten bohren, neue Areale erkunden, in düsteren Räumen und tiefschwarzen Nächten Licht schenken, deine Vorräte tragen und deine Position aufspüren. Ohne deinen Robotergefährten wärst du verloren. Doch braucht Ako-Light dich?

Das sagt der Entwickler:

„Als wir mit der Arbeit an Impact Winter begannen, war uns nicht im Geringsten bewusst, wie episch die Reise werden würde. Nun, eine Woche vor dem Release, haben wir unser Ziel fast erreicht. Impact Winter wird häufig in das Genre ‚Survival‘ eingeordnet, doch wir selbst verfolgten von Beginn an das Ziel, das Genre mit unserer Liebe für Adventures und RPGs zu bereichern – die altbekannte ‚überlebe-so-lange-wie-möglich‘-Formel und ihre vertrauten Regeln quasi neu zu erfinden. Vor dem Launch würden wir gerne noch einmal allen danken, die uns unterstützt und mit uns zusammengearbeitet haben. Impact Winter wurde von einem fünfköpfigen Kernteam entwickelt – eine riesige Herausforderung für ein Spiel dieser Größenordnung. Ohne die Unterstützung, die wir bei jedem Schritt des Weges genießen durften, würden wir jetzt nicht hier stehen. Wir hoffen, dass alle die Leidenschaft erkennen werden, die wir in die Erschaffung der Welt von Impact Winter gesteckt haben“, sagte Stuart Ryall, Mitbegründer und Game Designer bei Mojo Bones Ltd.

Launch-Trailer: