I am Setsuna – Gratis-DLC für Nintendo Switch veröffentlicht

Seit ein paar Tagen können Fans die nostalgische Welt von I am Setsuna mit der völlig neuen Temporal Battle Arena, die exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist, erleben.

Spielern der Nintendo Switch-Version von I am Setsuna wird eine neue Art vorgestellt, gegen Freunde in aufregenden, rundenbasierten Kämpfen anzutreten. Die Temporal Battle Arena ermöglicht es Spielern, Gruppen für den Kampf hoch- und runterzuladen und so mit ihren perfekt abgestimmten Charakteren in zufälligen Kämpfen gegen andere Gruppen verschiedener Talentstufen anzutreten oder gegen die Gruppe eines Freundes zu kämpfen, indem sie dessen Online-Spieler-ID eingeben.

Um auf die Temporal Battle Arena zuzugreifen, müssen Nintendo Switch-Spieler das neuste Patch-Update heruntergeladen und das Spiel abgeschlossen haben. Wer das Spiel abgeschlossen hat, kann die „Gefrorenen Lande“ besuchen und dort nach einem Treffen mit dem Charakter Togi die Arena betreten.

Trailer: