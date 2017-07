HyperX – Zwei neue Gaming-Tastaturen „Alloy FPS Pro“ und „Alloy Elite“ vorgestellt

HyperX hat zwei neue Gaming-Tastaturen veröffentlicht. Die Alloy FPS Pro und die Alloy Elite sind mechanischen Gaming-Tastaturen. Die HyperX-Peripherie wird weltweit bereits von eSport-Athleten eingesetzt und liefert alle Komponenten für ein wettbewerbsfähiges Setup. Die neuen HyperX Alloy Tastaturen bieten dabei mechanische Cherry MX Tasten, Beleuchtungseffekte, 100-prozentiges Anti-Ghosting sowie einen soliden Stahlrahmen für haptisches Feedback und die Leistung, die Gamer von HyperX-Produkten erwarten.

Die HyperX Alloy Elite ist mit einer roten LED-Hintergrundbeleuchtung mit sechs voreingestellten LED-Modi sowie einem Lichtbalken mit 18 LEDs und individuell anpassbaren Modi ausgestattet. Der solide Stahlrahmen der Tastatur sorgt für eine lange Haltbarkeit. Außerdem verfügt die HyperX Alloy Elite über Multimedia-Buttons, einen großen Lautstärkeregler und Schnellzugriffstasten für die Helligkeit, Beleuchtungseffekte und den Gaming-Modus. Neben den titanfarbenen, strukturierten WASD-Tasten und vollständiger N-Key-Rollover-Funktionalität, umfasst die Tastatur auch eine USB 2.0 Schnittstelle. Gamer können die Tastatur mit Plug-and-Play ohne zusätzliche Software nutzen. Die abnehmbare Handballenauflage sorgt für zusätzlichen Komfort während des Spielens.

Die neue HyperX Alloy FPS Pro Gaming-Tastatur ist speziell auf Nutzer ausgerichtet, die eine Tenkeyless-Tastatur suchen und ermöglicht es engagierten FPS-Gamern ihre Performance zu verbessern. Die HyperX Alloy FPS Pro wurde für professionelle eSport-Teams und -Enthusiasten entworfen und sorgt durch das platzsparende Layout für maximalen Platz bei Mausbewegungen. Sie ist auch unterwegs die ideale Tastatur für Gamer.

„HyperX freut sich, die neue Alloy Elite Tastatur mit mechanischen Cherry MX Tasten vorzustellen. Sie bieten mit der abnehmbaren Handballenauflage sowie individuellen Beleuchtungsoptionen noch mehr Möglichkeiten für Komfort und personalisiertes Gaming. Die neue Alloy FPS Pro wurde insbesondere für Fans von Tenkeyless-Tastaturen entworfen“, sagt Christian Marhoefer, Regional Director DACH. „Um sicherzustellen, dass die Gamer die Tastatur sofort anschließen und loslegen können, sind die Anpassungsmöglichkeiten ohne zusätzliche Software über die Tastaturfunktionen abrufbar.“

„Die HyperX Gaming-Tastaturen haben mir von Beginn an einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Verarbeitungsqualität und die verschiedenen Funktionen geben unserem Team die nötige Beständigkeit, um immer die beste Leistung abzurufen“, sagt Gabriel “FalleN“ Toledo, CS:GO-Teamchef von SK Gaming. „Jeder Tastendruck auf unserer HyperX Gaming-Tastatur liefert das ideale Maß an An- und Entspannung, um selbst bei schnellen Aktionen ungewolltes Abfeuern zu vermeiden. Dieses extra Level an Komfort, Style und Beständigkeit der HyperX Tastaturen hebt unsere Gaming-Leistung auf die nächste Stufe.“