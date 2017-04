HyperX präsentiert die HyperX Pulsefire FPS Gaming-Maus

HyperX, eine Sparte von Kingston Technology Company, Inc., dem weltweit größten unabhängigen Speicherhersteller, hat heute den Launch der HyperX TM Pulsefire FPS Gaming-Maus verkündet. Die Maus wurde so konzipiert, um die Bedürfnisse nach einer präzisen und zuverlässigen Gaming-Maus von professionellen und aufstrebenden FPS-Gamern zu erfüllen. Um den Leistungsansprüchen der Gamer gerecht zu werden, wurde ein PixArt 3310-Sensor für präzises Tracking verbaut. Für möglichst kurze Reaktionszeiten, nutzt die HyperX Pulsefire FPS Omron-Tasten mit einer Haltbarkeit von 20 Millionen Klicks. Die erste Gaming-Maus aus dem Hause HyperX wurde von den besten Konstrukteuren zusammen mit der Erfahrung von professionellen Gamern entwickelt – und wurde für das Design bereits mit dem renommierten reddot design award 2017 für gestalterische Qualität und Fertigungsqualität ausgezeichnet.

„Seit mehr als fünf Jahren ist HyperX für uns ein großartiger Partner und wir freuen uns sehr die Pulsefire FPS Gaming-Maus in unserem Team nutzen zu können“, sagt Ioann „Edward“ Sukhariev, Teammitglied von NAVI CSGO. „Die Pulsefire FPS Gaming-Maus entspricht genau unseren Leistungsansprüchen und bietet Komfort für stundenlanges Training und Gaming-Turniere“.

Die Pulsefire FPS ist für ambitionierte Gamer in einem ergonomischen, leichten Design entwickelt worden, das sich besonders für Aktionen mit Kreuzgriff oder Flachgriff eignet. Die meisten Gamer spielen in einem DPI-Bereich zwischen 400 und 3200 DPI, die Pulsefire FPS bietet daher vier DPI-Voreinstellungen von 400 bis 3200 DPI, die alle auf Knopfdruck verfügbar sind. Optimale Gewichtsverteilung, das geringe Gewicht von 95 Gramm, zusammen mit den rutschfesten Flächen an der Seite, helfen auch bei schnellen Bewegungen die Maus sicher in der Hand zu halten. Die HyperX Pulsefire FPS verfügt über sechs strapazierfähige, äußerst reaktionsfähige Tasten, die bei jedem Klick ein präzises, fühlbares Feedback geben. HyperX hat die Maus zudem mit einem flexiblen, geflochtenen Kabel und großen Maus-Skates für effizientes, flüssiges Gleiten ausgestattet.

„Wir freuen uns darauf, unseren Kunden die erste Gaming-Maus von HyperX anbieten zu können. Nach umfassenden Tests hat unser Entwicklungsteam mit der Pulsefire FPS eine Maus entwickelt, die genau die Eigenschaften bietet, die Gamer benötigen – zu einem erschwinglichen Preis“, sagt Christian Marhöfer, Regional Director DACH. „Gamer suchen bei ihrem Gaming-Zubehör nach der Qualität und Leistung von HyperX-Produkten. Mit der Pulsefire FPS Gaming-Maus, bietet HyperX jetzt alle benötigten Komponenten für das bestmögliche Wettbewerbs-Setup.“

Spezifikationen und Abmessungen

Ergonomie Rechtshändig Sensor PixArt PMW3310 Auflösung 400/800/1600/3200 DPI Geschwindigkeit 130ips Beschleunigung 30g Tasten 6 Links/Rechts Tasten Omron Links/Rechts Haltbarkeit 20 Millionen Klicks Hintergrundbeleuchtung einfarbig Rot Verbindungstyp USB 2.0 Abfragerate 1000Hz USB Datenformat 16Bit/Achse Dynamischer Reibungskoeffizient 0,16 µ1 Statischer Reibungskoeffizient 0,21 µ1 Kabeltyp umflochten Gewicht (ohne Kabel) 95 Gramm Gewicht (mit Kabel) 120 Gramm Kabellänge 1,8 Meter Abmessungen Länge: 127,54 mm

Höhe: 41,91 mm Breite: 71,07 mm