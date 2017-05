Hypernova: Escape From Hadea – RTS startet auf Steam Greenlight & Indiegogo

Hypernova: Escape From Hadea startet heute via Steam-Greenlight und Indiegogo seine Kampagne. Optisch ist das Echtzeit-Strategiespiel schon mal einzigartig. Erscheinen wird der Titel dann für den PC (Steam) und MAC. Entwickelt wird das Spiel von ActaLogic.

“Hypernova looks incredible with clean, colorful graphics and seamless, responsive gameplay”, said Simon Sukljan, CEO of ActaLogic. “We’re excited to finally unveil it to the public and start receiving feedback on our vision so we can incorporate that into the game.”