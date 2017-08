Hurl VR – Pinball-Puzzler erscheint bald für HTC Vive

Der Entwickler Rusty Oak hat mit Hurl VR eine ungewöhnliche Gameplaymischung aus Pinball und Rätselspiel angekündigt. Erscheinen wird das Spiel Ende Sommer via Steam für die HTC Vive. Insgesamt bietet das Spiel 30 Level.

“We like to call Hurl VR the pinball machine of the 21st century“, said Petras Malinauskas, Co-Founder at Rusty Oak, “We took the simple gameplay mechanics of pinball, added a level of tactics and skill that requires a level of physicality and wrapped it in a mysterious virtual reality world with futuristic music and visuals.”