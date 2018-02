Hunt: Showdown – Early Access von Crytek Monsterjagdspiel gestartet

Cryteks neustes Monsterjagdspiel Hunt: Showdown befindet sich nun offiziell im Early Access auf Steam. Die Testphase soll etwa 12 Monate anhalten und stark vom Feedback der Spieler beeinflusst werden. Für die kommenden Wochen und Monate will der Entwickler unter anderem neue Ausrüstungsgegenstände, weitere Spielmodi, mehr Monster, mehr Jäger-Charaktere, umfangreicheres Crafting und eine grosere Anzahl an Karten in die Vorabversion integrieren.

In Hunt: Showdown treten Spieler einzeln oder in Zwieerteams gegen andere Spieler an. Dabei bewegt man sich auf lebendigen Maps mit gefährlichen Monstern und Kreaturen, die den Spielen ans Leder wollen. Ziel ist es das Bossmonster der Map aufzuspiauf und zu erlegen, bevor es die eigenen Mitspieler tun.