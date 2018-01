Hunt: Showdown – Closed Alpha startet noch in diesem Monat

Cryteks neuster Multiplayer-Titel Hunt: Showdown soll schon am 31. Januar 2018 in die Closed Alpha gehen. Anmeldungen für die frühe Testphase sind ab sofort über die offizielle Webseite möglich. Die Teilnehmer werden schließlich per Zufall ausgewählt und via E-Mail benachrichtigt.

In Hunt: Showdown treten bis zu fünf Teams mit jeweils ein bis zwei Spieler gegeneinander an. Dabei ist es das oberste Ziel eine bestimmte Kreatur zu finden und auszuschalten. Hat eines der Teams den Boss erlegt, rückt dieses ins Visier der anderen Recken und muss fortan fliehen.

Im Anschluss an die Alpha plant Crytek den Übergang in eine Early-Access-Phase, welche mindestens zwölf Monate andauern soll.