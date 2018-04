Humble Strategy Bundle – Ab sofort erhältlich

Im Humble Store ist ab sofort das neue Humble Strategy Bundle erhältlich. Wie der Name schon verrät, können sich Käufer über zahlreiche aktuelle sowie kultige Strategiespiele freuen.

Für einen freiwählbaren Betrag von einem Dollar, erhaltet ihr Dungeon of the Endless, die Endless Space Collection, Planetary Annihilation: Titans und das Whale and Dolphin Conservation Charity Pattern Pack für Company of Heroes 2. Zahlt ihr hingegen mehr als den Durchschnittspreis gibt es noch Empire: Total War Collection, die Classic Edition von Endless Legend sowie den Tempest-DLC für Endless Legend.

Die letzte Stufe erreicht ihr mit einem Festpreis von 12 Dollar. Dort warten dann zusätzlich noch die Standard Edition von Endless Space 2 sowie Tooth and Tail auf euch.

Das komplette Angebot sowie Informationen zu den Systemanforderungen findet ihr hier.