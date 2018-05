Humble Monthly Bundle – Diese Spiele gibt es im Mai kostenlos

Neben Xbox Live Gold auf der Xbox One oder Playstation Plus auf der PlayStation 4, dürfen seit geraumer Zeit auch PC-Besitzer in den Genuss eines Abonnements kommen, bei dem sie monatlich einige kostenfreie Vollversionen von populären Titeln erhalten. So bittet euch die Verantwortlichen für das Humble Bundle mit Humble Monthly Bundle jeden Monat gegen den Endpreis von 12 Dollar eine beachtliche Sammlung an Spielen an.

Auch im Mai dürft ihr demnach natürlich wieder in den Genuss von neun Spiele kommen. Diese findet ihr im folgenden aufgelistet:

Crazy Machines 3

Dead Rising 4

Jalopy

Kerbal Space Program

Knight Club

Moon Hunters

NBA Playgrounds

Ruiner

Running With Rifles

Derweil gab man ebenfalls bereits einen Ausblick auf den Monat Juni und gab bekannt, dass Destiny 2 im Sommermonat ebenfalls beim Humble Monthly Bundle dabei sein wird.