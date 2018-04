Humble Monthly Bundle – Ausblick auf die Spiele im Mai

Wie jeden Monat erhalten Abonnenten des Humble Monthly Bundles auch im Mai wieder zahlreiche Spiele kostenfrei. Nun gaben die Verantwortlichen hinter dem Abo-Modell erneut einen kleinen Einblick was die Abonnenten im kommenden Monat zu erwarten haben. Dabei sprach man bereits über drei konkretere Titel. Unter anderem mit dabei sind so Kerbal Space Program, Dead Rising 4 und RUINER.

Natürlich dürfen sich Abonnenten für den Preis von 12 Dollar im Mai noch über weitere Spiele freuen. Diese werden aber erst am 4. Mai bekannt gegeben.

Im April erhalten Abonnenten derzeit die Titel Deus Ex: Mankind Divided, God Eater 2 Rage Burst, Mafia 3, Mafia 3: Zeichen der Zeit, Outlast 2, Lara Croft GO, Subterrain, AER Memories of Old, Laser League und Lyric Sonata.