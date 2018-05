Humble CryEngine Bundle – Neues Spielepaket jetzt verfügbar

Mit dem Humble CryEngine Bundle erwarten euch im Humble Store derzeit zahlreiche Spiele, die auf der Grundlage der CryEngine entwickelt wurden. Die Aktion läuft noch 12 Tage und bietet euch so die Chance euch für einen guten Zweck und einem günstigen Preis einige interessante Spieleperlen zu sichern.

Für einen frei wählbaren Betrag stehen euch Aporia: Beyond the Valley, The Land of Pain, Samples und Webinar-Training-Videos zur Verfügung. Weiter geht es mit dem derzeitigen Durchschnittsbetrag von 7,13 Euro. Hierfür erhaltet ihr Miscreated, den DLC „Pro Pack“ für SNOW, Sniper: Ghost Warrior 2, UAYEB und Ryse: Son of Rome.

Mit dem Höchstbetrag von 12,42 Euro dürft ihr euch die obigen Pakete sichern udn dazu noch Sniper: Ghost Warrior 3 sowie Homefront: The Revolution. Asset-Pakete sind zudem ebenfalls enthalten.