Humble Bundle veröffentlicht „Spooky Horror“-Paket für Gruselfans

Humble Bundle hat mit „Spooky Horror“ wieder ein feines Spielepaket für uns Zocker zusammengebaut. Wie üblich ist es ein „Pay What You Want“-Bundle. Natürlich wird auch wieder fleißig gespendet und zwar an die „The AbleGamers Foundation“. Wir startet mit der Übersicht.

Ab 1€ erhaltet ihr:

Dead Age

DreadOut – Inklusive Manga & OST DLC

DreadOut: Keepers of The Dark

Lakeview Cabin Collection

Ab 6,41 € (aktueller Durchschnitt) erhaltet ihr zusätzlich:

Layers of Fear: Masterpiece Edition

Alien: Isolation

Five Nights at Freddy’s: Sister Location

Ab 8,47€ erhaltet ihr zusätzlich:

Dead by Daylight

Das Humble Spooky Horror Bundle findet ihr hier.