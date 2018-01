Humble Bundle – Spiele von Rockstar Games zum kleinen Preis

Während derzeit noch das Humble Paradox Interactive Bundle angeboten wird (wir berichteten), gab man gestern überraschend ebenfalls bekannt, dass Fans der Spieleschmiede Rockstar Games die kommenden zwei Wochen ebenfalls die Möglichkeit erhalten werden bei dem Kauf einiger Titel zu sparen.

Im aktuellen Rockstar Games Humble Bundle erhaltet ihr für knapp einen Dollar Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto 3 und Max Payne. Wer bereit ist derzeit mehr als 9,50 Dollar zu bezahlen, wird zudem noch mit Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto: San Andreas, L.A. Noire und Max Payne 2: The Fall of Max Payne belohnt. Der Höchstpreis liegt wie immer bei 15 Dollar und bietet euch daraufhin noch die Blockbuster L.A. Noire: DLC Bundle, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City und Max Payne 3 zum Download an.

Das Angebot hält wie immer die nächsten zwei Wochen. Zum Rockstar Games Humble Bundle geht es hier entlang.