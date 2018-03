Humble Bundle – Dieses Spiel gibt es kostenlos

In regelmäßigen Abständen gibt es im Humble Bundle zahlreiche Titel für eine guten Zweck zu erweben. Ab und an könnt ihr im Store aber auch gänzlich kostenfreie Titel für euch verbuchen. So gaben die Verantwortlichen hinter dem Humble Bundle unlängst bekannt, dass Spieler sich erneut einen Titel völlig kostenfrei sichern können. So steht The Darkness II derzeit zum kostenlosen Download bereit.

.

Die Aktion läuft allerdings nur noch eineinhalb Tage. Außerdem sind die kostenfreien Version in ihrer Zahl begrenzt. Ist der Vorrat vor der angegebenen Zeitspanne vorbei, könnt ihr euch The Darkness II auch nicht mehr kostenlos sichern. Zum Angebot gelangt ihr über folgenden Link.