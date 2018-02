Humble Bundle – Die Besten Spiele aus 2017 im Angebot

Mit dem Humble Best of 2017 Bundle kehren nun die beliebtesten Spiele aus den Bundles des vergangenen Jahres zurück. So wertete man Beispielweise Pakete wie dem Indie Bundle 18, dem Very Positive Bundle oder dem Stardock Bundle aus und fasste die populärsten Titel in einem neuen Humble Bundle zusammen.

Ab einem frei wählbaren Betrag erhaltet ihr im Humble Best of 2017 Bundle somit Five Nights at Freddy’s: Sister Location, Goat Simulator und Hacknet. Weiter geht es mit dem durchschnittlichen Betrag von derzeit 5,53 Dollar. Hier gibt es noch Verdun, Sins of a Solar Empire: Rebellion, Death Road to Canada und Turmoil oben drauf. Für den Preis von 10 Dollar erhaltet ihr zudem noch den Multiplayer-Titel Dead by Daylight.

Bis zum 20. Februar könnt ihr noch zuschlagen. Zum Angebot geht es hier entlang.