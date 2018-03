Humble Bundle – Brawler Bundle ab sofort verfügbar

Mit dem Humble Brawler Bundle kommen in den nächsten 11 Tagen alle Liebhaber von Brawlern und Kampfspielen auf ihre Kosten. So erhaltet ihr bereits für einen frei wählbaren Betrag die drei Titel Guilty Gear XX Accent Core Plus R, BlazBlue: Continuum Shift Extend und Skullgirls. Weiter geht es mit einem Fixbetrag von 4,52 Euro für den es Arcana Heart 3 Love Max und Street Fighter X Tekken oben drauf gibt. Wer sich wirklich alle Titel sichern will, muss den Betrag von 7,39 Euro berappen. Hierfür könnt ihr ebenfalls die Brawler Guilty Gear Xrd -SIGN-und Rivals of Aether herunterladen.

Zum Angebot gelangt ihr über folgenden Link.