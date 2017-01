Horizon: Zero Dawn – USK stuft es „ab 12“ ein

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März für die Playstation 4 und wird kein blutrünstiges Actiongemetzel sein. Das war allerdings schon vorher klar. Nun hat auch die USK ihre Freigabe erteilt und gibt dem Spiel eine „ab 12“ Empfehlung. Das Open-World Rollenspiel findet in einer post-apokalyptischen Welt statt und der Spieler übernimmt dabei die Rolle der Jägerin Aloy. Außerdem verzichtet Horizon: Zero Dawn auf einen Multiplayer-Part und bringt nur einen Singleplayer mit.

Früh übt sich, wer ein guter Jäger werden will. Deshalb geht #HorizonZeroDawn auch schon mit USK12 an den Start. Na dann, Waidmannsheil! pic.twitter.com/XA8qU9nGRq — PlayStationDE (@PlayStationDE) 6. Januar 2017