Horizon Zero Dawn und Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands in der GameStop 9,99er Aktion

Die „9.99er“-Aktion von GameStop erhält neuen Zuwachs: Ab heute sind die beiden Top-Titel Horizon Zero Dawn (Release: 1. März 2017) und Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands (Release: 7. März 2017) Teil der beliebten Aktion. Die beiden Blockbuster-Spiele sind jetzt also auch für jeweils nur zwei gebrauchte Games und eine Zuzahlung von 9,99 EUR (CHF 9.90) vorbestellbar. GameStop bietet somit seinen Kunden ein günstiges und actiongeladenes Gaming-Erlebnis im Doppelpack!

Und so funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop

Kunden, die zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, können sich im Gegenzug Horizon Zero Dawn (exklusiv für PS4) bzw. Tom Clancy’s: Ghost Recon

Wildlands (PS4, Xbox One) für nur 9,99 EUR (CHF 9.90) pünktlich zum Release vorbestellen.

Zu den Spielen:

Horizon Zero Dawn

Der Spieler schlüpft in die Rolle der jungen Jägerin Aloy, die sich auf der Suche nach ihrem Schicksal durch eine postapokalyptische Welt kämpft. In dieser wurde die Herrschaft von furchterregenden Maschinen übernommen und die Menschheit ist eine beinahe vergessene Zivilisation. Darüber hinaus sorgen das Erkunden der atemberaubenden und lebendigen Landschaften sowie das Lüften unzähliger Geheimnisse für ein fesselndes Spielerlebnis!

Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands

Der Kampf gegen Boliviens mächtigstes Drogen-Kartell beginnt! Als Anführer der legendären Elite-Spezialeinheit Ghost müssen Spieler schwierige Entscheidungen treffen und haben damit den Erfolg oder das Scheitern der Mission in der Hand. Zum ersten Mal in

der Geschichte der Ghost Recon-Reihe entführt der neue Teil in eine fantastische, offene Welt, die entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden erkundet werden kann.

Die „9.99er“-Aktion zu Horizon Zero Dawn (Release: 1. März 2017) gilt bis zum 12. März 2017, die „9.99er“-Aktion zu Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands (Release: 7. März 2017) hingegen bis zum 20. März 2017 jeweils in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zur „9.99er“-Aktion gibt es unter:

www.gamestop.de/9.99er

www.gamestop.at/9.99er

www.gamestop.ch/9.90er