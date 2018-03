Horizon Zero Dawn – Über 7,6 Millionen verkaufte Exemplare

Horizon Zero Dawn hat eine neuen Meilenstein in Sachen Verkaufszahlen erreicht. Wie Entwickler Guerrilla Games unlängst bekannt gab, konnte sich der Playstation 4 exklusive Action-Titel über 7,6 Millionen Mal verkaufen und ist damit gleichsam der erfolgreichste Launch einer neuen First-Party-Franchise auf der PlayStation 4.

Die Entwickler bedankten sich im Zuge dieser Ankündigung natürlich bei den Spielern und wollen noch heute eine kleine Belohnung via Playstation Store veröffentlichen. Dabei handelt es sich einerseits um ein Horizon-Zero-Dawn-Avatar-Paket mit den beliebtesten Charakteren des Spiels sowie ein Fotomodus-Design für euren Home-Bildschirm.

„Wir freuen uns riesig, dass Horizon Zero Dawn und Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds so positiv von der Gaming-Welt aufgenommen werden. Das zeigt, welch großartige Arbeit das Team bei Guerrilla geleistet hat. Die Kombination aus spannender Geschichte, ansprechenden Charakteren und hervorragender Spielmechanik kam bei den Fans sehr gut an. Das spiegelt sich in den Verkaufszahlen wider“, so Shawn Layden.