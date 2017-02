Horizon: Zero Dawn – Neue Bilder zeigen neue Gebiete

Mit Horizon: Zero Dawn steht bereits das nächste, exklusiv für die Playstation 4 erscheinende Projekt in den Startlöchern. Am 01. März können wir endlich mit Aloy auf die Jagd gehen und die, bislang, unglaublich schöne Spielwelt erkunden.

Es wird von Bild zu Bild interessanter

Apropos Spielwelt! Heute gibt es neue, hochauflösende Bilder, die uns einen weiteren Einblick in das Spiel geben. Dieses Mal gibt es sogar Bilder zu Umgebungen, die wir so in den Trailern noch nicht gesehen haben.

Neben den bekannten, weitläufigen Gebieten gibt es auch düstere Umgebungen zu sehen, die stark nach Höhlen aussehen. Auf den anderen Bildern sehen wir die Protagonistin, wie sie auf einem Reittier, beziehungsweise einem Mech, der wie ein Reittier aussieht, durch Cauldron reitet. Aber seht lieber selbst!