Sony Interactive Entertainment hat die aktuellen Verkaufszahlen für Horizon: Zero Dawn bekanntgegeben. Mit 2,6 Millionen verkauften Exemplaren ist das Spiel eines der meist verkauftesten Spieler auf der PS4 zum Releasedatum!

Das von Guerilla Games entwickelte Spiel war schon vor Release eines der Spiele, welche das Gamingjahr 2017 gestalten sollten. Es wird allen Erwartungen gerecht. Wie nun auch die bisher veröffentlichten Verkaufszahlen zeigen ist das Game nicht nur in den zahlreichen Tests und Nutzermeinungen absolut überzeugend, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht ein voller Erfolg.

Seit den zwei Wochen, in denen Horizon: Zero Dawn nun erhältlich ist, hat sich das Spiel laut offizieller Pressemitteilung bereits stolze 2,6 Millionen mal verkauft. Und das wie schon erwähnt in gerade einmal 2 Wochen. Es ist damit zu rechnen, dass sich das Spiel auch noch in naher Zukunft weiter konstant verkaufen wird. Möglicherweise ist es eines der erfolgreichsten PS4-Spiele aller Zeiten.