Homestead bringt Housing für Elder Scrolls Online

Es ist Zeit, in die Zukunft zu investieren und zum Hausbesitzer zu werden – in Tamriel. Seit ein paar Tagen dürfen Spieler von The Elder Scrolls Online auf PC und Mac das erste große Update im Jahr 2017 zocken nämlich Homestead. Dieses kostenlose Update hat neben Wohnungen, Häusern und Anwesen sogar eine Insel zu bieten, die sich die Spieler allesamt kaufen können, um dort zu leben. Diese Heime sind sowohl für Spielgold als auch für Kronen im Kronen-Shop erhältlich und können mit mehr als 2.000 Einrichtungsgegenständen wie Möbeln, Dekorationen, Büchern, Fässern und noch vielem mehr gestaltet werden.

Für Xbox One und PlayStation 4 wird Homestead am 21. Februar veröffentlicht.

Eine ganze Menge Heime – und das erste gibt es kostenlos:

Homestead umfasst bei seiner Veröffentlichung fast 40 instanzierte Heime, die im Stil eines der zehn spielbaren Völker gehalten ist. Jeder, der ein Heim in Tamriel sein Eigen nennen möchte, erhält dieses kostenlos im Rahmen einer Einführungsquest. Nach Abschluss dieser Quest können Spieler weiter in Immobilien investieren und mehrere Heime in verschiedenen Größen erwerben, die von all ihren Spielcharakteren betreten werden können.

Video:

Schier unendliche Einrichtungsmöglichkeiten:

Mit dem Hauskauf fängt Homestead aber erst an – denn ein Haus wird erst dann zu einem Heim, wenn man es eingerichtet hat. So können Eigenheimbesitzer ihrem neuen Domizil mit mehr als 2.000 Gegenständen aus dem neuen Wohn-Editor einen individuellen Touch verleihen. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sind sowohl im Kronen-Shop als auch bei Händlern im Spiel erhältlich, aber es ist auch möglich, einige Gegenstände mit bestehenden Handwerksfähigkeiten selbst zu fertigen. Dazu zählen neben Tischen, Stühlen, Truhen, Betten und Theken auch Dekorationsgegenstände wie Bücher, Essen, Fässer, Gemälde, Lichtquellen, Pflanzen, Bäume und mehr. Praktische Gegenstände wie Übungspuppen, Handwerkstische und Assistenten runden die Auswahl ab.