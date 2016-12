Homebound – VR-Weltraum-Survival-Abenteuer wird für Rift und Vive erscheinen

Quixel, hat angekündigt, dass sein Debütspiel Homebound, ein VR-Weltraum-Survival-Abenteuer, 2017 über Steam für HTC Vive und Oculus Rift erhältlich sein wird.

VR kann uns Spieler überall hin mitnehmen, und uns in Situationen oder Gefahren bringen, von denen wir zuvor nur träumen konnten – aber so brenzlig wie in Homebound war die Lage noch nie.

Wir schlüpfen in die Rolle eines mutigen Astronauten, der sich mit einer Reihe von katastrophalen Ereignissen in der Kälte des Weltraums konfrontiert sieht. Als es zur Katastrophe kommt und das Raumschiff außer Kontrolle gerät und auf die Erde zustürzt, gibt es nur noch eine Mission: sich in Sicherheit bringen und das so schnell wie nur möglich.

Tot oder lebendig, mit Homebound liegt dein Schicksal in deinen Händen.

Teaser:

Allein in ihrer Kapsel und mit niemandem außer der Schiffs-KI als Gefährten, werden Verstand und Fähigkeiten der Spieler im Kampf gegen unerbittliche Gefahren, bei dem Versuch in der harten und gnadenlosen Umgebung des Deep Space einen Weg zurück auf die Erde zu finden, einem unerbittlichen Test unterzogen.

Das ist Quixel:

Der schwedische Entwickler Quixel, für seine erstklassige, ultramoderne Computergrafik-Technologie von der Entertainment-Industrie weltweit geschätzt, entwickelt Homebound als ein VR-Erlebnis der nächsten Generation. Mit Grafik-Tech-Pionieren am Steuer, erwartet die Spieler eine atemberaubende HD-Grafik, sowie eines der besten hyperrealen Gameplays im Bereich der virtuellen Realität. Quixels überragende grafische Fähigkeiten können in dem jüngsten Hollywood-Blockbuster The Jungle Book und in AAA-Spiele-Franchises wie Battlefield, Destiny, Halo, Doom, StarCraft und Dark Souls bewundert werden. Zu weiteren namhaften Quixel-Kunden zählen außerdem NASA und Tesla.