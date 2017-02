Homebound – Launch-Trailer zum VR-Survival-Weltraum-Titel

Grafik-Technologiepionier Quixel hat heute angekündigt, dass Homebound, sein mit Spannung erwarteter Weltraum-Survival VR-Titel, ab sofort bei Steam für HTC Vive und Oculus Rift erhältlich ist. Der Preis für das Spiel liegt bei 8,99€ und Schnellentschlossene können sich auf einen Rabatt von 20% in der ersten Woche nach Veröffentlichung freuen.

Darum geht es:

Die Spieler finden sich in diesem kurzen, aber intensiven, VR-Erlebnis in der Rolle eines einsamen Astronauten wieder, der sich in den Tiefen des Weltraums mit einer Reihe von katastrophalen Ereignissen konfrontiert sieht und nun dem Tod entrinnen muss. Dabei sind seine einzigen Hilfsmittel die eigenen Sinne und die Schiffs-K.I., während er mit allen Mitteln ums Überleben kämpft. Als die Lage sich massiv zuspitzt und das Schiff außer Kontrolle auf die Erde zurast, werden die Chancen fürs Überleben mit jeder Sekunde geringer. Tot oder lebendig – bei Homebound liegt das Schicksal in deinen Händen.

Launch-Trailer:

Das sagt der Entwickler:

„Homebound wurde mit Quixel SUITE entwickelt, dem Texturing-Toolkit, das heutzutage für die meisten AAA-Franchises verwendet wird“, so Wiktor Ohman, Lead Developer bei Quixel. „Es nutzt Quixels Megascans-Technologie, um die bisher realistischsten Oberflächen im VR zu liefern und wir können es gar nicht erwarten, dass die Spieler sie endlich erleben!“

Homebound ist Quixels Debüt im VR-Bereich, aber das Unternehmen hat bereits große Erfahrung im Bereich Videospiele, und entwickelt seit bereits fast einem Jahrzehnt Grafik-Technologien für führende Spiele-Studios weltweit. Einige der beeindrucktendsten Arbeiten können in AAA- Franchises wie Battlefield, Destiny, Halo, Doom, StarCraft und Dark Souls bewundert werden. Quixel erweitert nun die Grenzen dessen, was bisher mit VR möglich war, und freut sich den Spielern die bislang spektakulärsten und modernsten Grafiken für VR bieten zu können.