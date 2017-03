Holodrive – Free2Play-Shooter startet heute auf Steam

BitCake und Versus Evil haben ihren 2D-Shooter Holodrive offiziell aus dem Early Access entlassen, somit steht dem heutigen Release als Free2Play-Spiel nichts mehr im Wege.

Spielen könnt ihr den Titel auf dem PC via Steam. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Multiplayer. Maximal können acht Spieler in vier unterschiedlichen Modi an einem Match teilnehmen.

“We are really pleased to be helping the BitCake team launch Holodrive into the free to play world,” commented Steve Escalante, General Manager of Versus Evil. “It’s an incredibly fun, fast paced multiplayer game with tons of character customizations and weapon unlocks. We are building a robust content release schedule while also working to port the game to consoles. For those looking for a fast paced, skillful shooter, Holodrive will be sure to please!”