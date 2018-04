Hitman – Definitive Edition erhält Releasetermin

Bislang wurde der Action-Titel Hitman lediglich im Episodenformat durch Entwickler IO Interactive sowie Publisher Square Enix vertrieben. Hier soll sich nun einiges ändern. So gab die populäre Spieleschmiede nun bekannt, dass man sich einen neuen Vertriebspartner gesucht habe. Neuer Publisher soll demnach Warner Bros. Interactive Entertainment sein, die auch direkt zur Bekanntgabe der Partnerschaft eine Überraschung für alle Fans zu teilen haben.

So soll Hitman nun eine Definitive Edition spendiert bekommen, in der ihr auf alle spielbaren Episoden zurückgreifen könnt. Außerdem liegen sowohl sämtliche Zusatzinhalte als auch neue Kostüme für Agent 47 bei. Erscheinen wird die Hitman: Definitive Edition bereits am 17. Mai 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.